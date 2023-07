Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 16,14 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 16,14 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 16,04 EUR. Bei 16,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 185.981 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 34,97 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,25 EUR am 14.10.2022. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 57,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,67 EUR.

Am 15.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.028,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 -0,926 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

