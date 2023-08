Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 15,61 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 15,61 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 15,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 411.139 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 37,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,32 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,74 EUR.

Am 15.05.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.028,00 EUR – ein Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 6.582,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -1,185 EUR ausweisen wird.

