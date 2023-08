Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel kam die Siemens Energy-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 15,70 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Energy-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 15,75 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,63 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,66 EUR. Bisher wurden heute 45.481 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 58,08 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 53,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,74 EUR.

Am 15.05.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,25 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8.028,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.582,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Siemens Energy die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -1,185 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

