Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Freitagmittag

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,29 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,29 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,25 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 362.170 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 119,85 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 43,27 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,27 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 8.521,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9.180,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,217 EUR fest.

