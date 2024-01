Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 11,50 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 11,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 11,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 877.788 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 115,74 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 44,33 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 18,27 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,36 EUR je Aktie generiert. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Siemens Energy die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,217 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

