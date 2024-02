Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Montagmittag nach

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 13,75 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 13,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,74 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,87 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 657.716 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 44,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 26.10.2023. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 53,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 18,47 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 15.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Siemens Energy dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,331 EUR je Aktie aus.

