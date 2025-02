Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 56,18 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 56,18 EUR nach oben. Bei 56,32 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.254.006 Siemens Energy-Aktien.

Am 24.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 60,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,07 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 76,74 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,077 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,25 EUR an.

Am 13.11.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -1,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.02.2026 dürfte Siemens Energy die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,800 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

