Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittwochvormittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 54,54 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 54,54 EUR nach oben. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 54,94 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.447 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 60,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei 13,07 EUR fiel das Papier am 20.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 317,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,077 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,25 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 13.11.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.02.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,800 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

