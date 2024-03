Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 13,97 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 13,97 EUR abwärts. Bei 13,73 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 506.209 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 31.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 77,66 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,141 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.649,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7.064,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,221 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

