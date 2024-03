Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 13,86 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 13,86 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 13,81 EUR. Bei 13,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.568 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 24,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.05.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,00 Prozent. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,81 Prozent.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,141 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2024. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.649,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.064,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,221 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

