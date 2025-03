Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag im Bullenmodus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 9,3 Prozent auf 55,86 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,3 Prozent auf 55,86 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 56,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 54,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 3.284.944 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,57 Prozent hinzugewinnen. Am 06.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 307,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,25 EUR.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,815 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

