So entwickelt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochvormittag mit Siemens Energy ein

05.03.25 09:24 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Plus bei 54,18 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,0 Prozent auf 54,18 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,96 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,42 EUR. Zuletzt wechselten 284.455 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2025 bei 64,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 19,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2024 bei 13,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 74,72 Prozent sinken. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,063 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,25 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,79 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,815 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Dienstagshandel in Frankfurt: DAX implodiert schlussendlich nahezu Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in Rot Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar

