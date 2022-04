Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag nahe Nulllinie

Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 20,89 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 21,08 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,84 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.166 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.04.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 56,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 17,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,05 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,07 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 09.02.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,54 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,96 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 09.02.2022 vorlegen. Am 31.01.2023 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

