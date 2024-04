Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 17,83 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 17,83 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 17,68 EUR. Bei 17,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.430.688 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,93 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.649,00 EUR – ein Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7.064,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,199 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

DAX aktuell: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge