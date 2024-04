Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 17,72 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 17,72 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 17,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.687.640 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 40,05 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 176,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,045 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,93 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,60 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.649,00 EUR im Vergleich zu 7.064,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siemens Energy dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,199 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

