Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 17,81 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 17,81 EUR abwärts. Bei 17,73 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 207.218 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Gewinne von 39,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,045 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,73 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.649,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,199 EUR im Jahr 2024 aus.

