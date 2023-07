Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 15,57 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 15,57 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,52 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,90 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.115.524 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 34,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 21,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 15.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,97 Prozent auf 8.028,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -1,160 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

