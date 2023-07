Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 15,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,4 Prozent im Minus bei 15,36 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,33 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.534.628 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,52 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 33,27 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,74 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 15.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,25 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 8.028,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.582,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2024 erwartet.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,160 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Siemens Energy-Aktie mit Rückwärtsgang: Berenberg senkt Ziel für Siemens Energy auf 25 Euro

Siemens-Aktie und Siemens Energy-Aktie stärker: JPMorgan-Analyst hält Kursverfall bei Siemens Energy für übertrieben - Kursziel für Siemens angehoben