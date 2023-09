Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 12,84 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 12,84 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 12,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 695.696 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 93,22 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,17 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,64 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.506,00 EUR gegenüber 7.279,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -3,917 EUR je Aktie aus.

