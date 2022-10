Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit KursVerlusten

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 12,13 EUR nach. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,07 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.266 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,59 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 52,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 11,05 EUR. Mit Abgaben von 9,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,57 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Siemens Energy am 16.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 15.11.2023.

