Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,61 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Energy-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,61 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,80 EUR an. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,57 EUR. Mit einem Wert von 11,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 646.496 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,79 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 11,68 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,03 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.506,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,12 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -4,161 EUR je Siemens Energy-Aktie in den Büchern stehen.

