Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 11,48 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 11,48 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,48 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 11,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.170.523 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 116,11 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 10,71 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,03 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.506,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.279,00 EUR umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Am 13.11.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,161 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Plug Power, NEL & Co.: Elektrolyseur-Markt könnte sich bis 2028 verzwanzigfachen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus