Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Nachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 14,15 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 14,15 EUR. Bei 14,15 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.842.660 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 75,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,47 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 15.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.521,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.180,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,331 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

