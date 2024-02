Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 13,92 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 13,92 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 14,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 13,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.774 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 78,30 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 18,47 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 9.180,00 EUR umgesetzt.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,331 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

