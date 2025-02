Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 57,18 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 57,18 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 57,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 840.530 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 60,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 5,33 Prozent niedriger. Am 20.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,077 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 13.11.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,800 EUR je Aktie aus.

