Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag im Aufwind

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 20,16 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 20,27 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.055.949 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2022 auf bis zu 22,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,49 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,25 EUR am 13.10.2022. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 96,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,14 EUR.

Am 07.02.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.064,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.956,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 15.05.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,051 EUR je Aktie.

