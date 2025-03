Siemens Energy Aktie News: Bullen treiben Siemens Energy am Mittag an

Siemens Energy im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,9 Prozent auf 58,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 58,50 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 60,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.642.617 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 327,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,57 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 1,79 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,94 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,65 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,815 EUR je Aktie.

