Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,0 Prozent auf 58,00 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 58,00 EUR. Bei 60,82 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 56,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.937.157 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,56 EUR erreichte der Titel am 17.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 10,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2024 auf bis zu 13,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 323,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,063 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 49,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,94 Mrd. EUR – ein Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,815 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochnachmittag kräftige Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX auf grünem Terrain

Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX mittags