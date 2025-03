Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 57,86 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 57,86 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,98 EUR aus. Bei 56,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 644.217 Stück gehandelt.

Am 17.02.2025 markierte das Papier bei 64,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 11,58 Prozent zulegen. Am 06.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 1,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 8,94 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,815 EUR fest.

