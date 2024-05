Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittag gestärkt

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 19,92 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 19,92 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 20,06 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,82 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 962.895 Aktien.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,043 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,03 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,79 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 7,65 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,093 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Freitagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich stärker

Siemens Energy-Aktie weiter im Rallymodus - Experten: Bewertung niedrig