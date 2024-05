Blick auf Siemens Energy-Kurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Plus

06.05.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 20,02 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 20,02 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,17 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 2.233.105 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 23,93 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,043 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 22,03 EUR. Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,65 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,06 Mrd. EUR in den Büchern standen. Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025. In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,093 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün Freitagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich stärker Siemens Energy-Aktie weiter im Rallymodus - Experten: Bewertung niedrig

