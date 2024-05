Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 19,95 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 19,95 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,95 EUR zu. Bei 19,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145.430 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,36 Prozent. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,043 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,03 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 07.02.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,093 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

