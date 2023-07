Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Vormittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 15,05 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 15,05 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,97 EUR. Mit einem Wert von 15,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 288.589 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 31,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,74 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy gewährte am 15.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.028,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.582,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,165 EUR einfahren.

