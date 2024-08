Kurs der Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Nachmittag zu

06.08.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 24,16 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 24,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 24,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.901.318 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 27,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 15,52 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 73,50 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,061 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,07 EUR. Siemens Energy gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR umsetzen können. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,430 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Schwacher Handel in Frankfurt: DAX implodiert Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot

