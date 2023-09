Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittwochmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 12,73 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 12,73 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 12,81 EUR. Mit einem Wert von 12,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.490.684 Stück.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 10,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 24,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,38 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.506,00 EUR gegenüber 7.279,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Aktie ausweisen dürften.

