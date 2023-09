Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 12,80 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 12,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 12,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.280.220 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,25 EUR am 14.10.2022. Mit einem Kursverlust von 19,92 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 21,38 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.506,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie.

