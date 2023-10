Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 11,64 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 11,64 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,64 EUR. Bisher wurden heute 61.662 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 113,14 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,94 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,03 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.506,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -4,161 EUR ausweisen wird.

