Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 14,40 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 14,40 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,64 EUR zu. Mit einem Wert von 14,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.546.991 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 124,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 18,47 EUR angegeben.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,331 EUR im Jahr 2024 aus.

