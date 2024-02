Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Vormittag vor

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 14,38 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,64 EUR an. Bei 14,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 371.849 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,53 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,48 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,47 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8.521,00 EUR, gegenüber 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,18 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,331 EUR je Aktie belaufen.

