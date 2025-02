Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Freitagvormittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 57,22 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 57,22 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 57,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 210.509 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 60,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,56 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,07 EUR. Dieser Wert wurde am 20.02.2024 erreicht. Abschläge von 77,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,077 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 47,25 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 13.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,04 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,800 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

So schätzen die Analysten die Siemens Energy-Aktie im Januar 2025 ein

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge