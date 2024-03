Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 13,86 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 13,86 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 13,86 EUR. Bei 14,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 690.794 Stück.

Am 31.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 79,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,141 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,88 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.649,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7.064,00 EUR eingefahren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,221 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

