Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag stärker

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 14,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 14,08 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 14,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.580.941 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 76,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 119,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,141 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 18,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,60 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.649,00 EUR im Vergleich zu 7.064,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,221 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt am Mittwochnachmittag