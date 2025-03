Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 55,96 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 55,96 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 53,78 EUR. Bei 57,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.681.951 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2025 auf bis zu 64,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (13,83 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,86 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 8,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,807 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

