Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 56,80 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 56,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 56,20 EUR. Bei 57,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 279.666 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,56 EUR erreichte der Titel am 17.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 13,66 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,063 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,57 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 12.02.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8,94 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,807 EUR je Siemens Energy-Aktie.

