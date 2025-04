Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Montagmittag tief südwärts

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,6 Prozent auf 46,72 EUR nach.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 46,72 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 41,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.164.889 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2025 markierte das Papier bei 64,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,18 Prozent hinzugewinnen. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,62 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 EUR an.

Am 12.02.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 1,79 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,90 Prozent gesteigert.

Am 08.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,809 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

