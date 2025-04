Siemens Energy Aktie News: Anleger setzen Siemens Energy am Montagvormittag unter Druck

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 14,3 Prozent auf 42,40 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 14,3 Prozent auf 42,40 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 41,81 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 637.456 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 16,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,01 Prozent.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,50 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 12.02.2025. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,809 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

