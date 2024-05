Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 20,10 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 20,10 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 20,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,16 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 726.071 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,43 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 68,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,043 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,03 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,79 EUR gegenüber -0,60 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent auf 7,65 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Siemens Energy dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,093 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

