Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag im Sinkflug

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,6 Prozent auf 14,54 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,6 Prozent auf 14,54 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.141.381 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 41,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,48 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 21,74 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent auf 8.028,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,185 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

