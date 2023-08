Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Vormittag nach

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 14,85 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,6 Prozent auf 14,85 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 14,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,85 EUR. Zuletzt wechselten 1.049.090 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 30,95 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,74 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,25 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8.028,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,97 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten gehen davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -1,185 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Ausblick: Siemens Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Siemens Energy mit Verlusten: Wegen Mängeln will Siemens Energy wohl Windturbinen-Lieferungen aufschieben

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens Energy abgeworfen