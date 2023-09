Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag billiger

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 12,49 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 12,49 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,43 EUR. Bei 12,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 531.347 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,90 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,38 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.506,00 EUR im Vergleich zu 7.279,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

